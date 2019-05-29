Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Фото: president.gov.ua

Украина не будет прекращать сотрудничество с МВФ. Это стало понятно по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского и представителей миссии Международного валютного фонда. Другой вопрос, каким будет это сотрудничество и получит ли Украина в ближайшее время второй транш по действующей программе stand-by?

Миссия МВФ прибыла в Украину 21 мая и планировала пробыть здесь две недели. Ранее ожидалось, что во время майского визита представители МВФ проинспектируют выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках кредитной программы, чтобы Фонд по итогам этого визита принял решение о выделении второго кредитного транша. Напомним, программа stand-by для Украины на сумму 3,9 млрд долларов и сроком действия 14 месяцев была утверждена в декабре прошлого года и предусматривала немедленное выделение 1,4 млрд дол. и пересмотр выполнения условий для следующих выплат каждые полгода. Первые полгода истекли.

Мнения о том, получит ли по итогам этой миссии Украина очередной транш, разделились еще задолго до выборов. Одни эксперты считали, что в год двойных выборов и ожидаемой смены власти Фонд предпочтет отсрочить предметные переговоры и подождать, пока сформируется новый Кабмин. Другие полагали, что в год самых крупных выплат по внешним и внутренним долгам МВФ не оставит Украину без поддержки. Если, конечно, новая власть сама не откажется от дальнейшего сотрудничества.

Уже после второго тура президентских выборов первый зам главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова высказывала надежду, что следующий транш мы получим в июне. Представитель команды Зеленского (на тот момент) Александр Данилюк также прогнозировал, что майскийвизит миссии Фонда будет успешным. А вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе незадолго до визита оценочной миссии признавала, что все зависит от того, насколько быстро и в полном объеме Украина выполнит условия соглашения с МВФ, так называемые структурные маяки.

Но с этим у Украины традиционно проблемы. Для получения второго транша Украина должна была до 1 мая разделить Государственную фискальную службу на Таможенную и Налоговую (процесс не завершен). До конца июня – запустить работу Антикоррупционного суда (предполагается, что это удастся сделать только к сентябрю). Продать до конца июня "Центрэнерго", "Президент-отель" и ряд других госпредприятий (не выполнено). Ввести монетизацию субсидии (выполнено). Также для продолжения сотрудничества необходимо было продолжить оздоровление банков, двигаться в направлении анбандлинга "Нафтогаза" и выполнить целый ряд других условий.

Помимо того, что целый ряд условий выполнить не удалось, Украина также провела ряд решений, которыми нарушались прежние договоренности с МВФ, уже засчитанные как выполненные. Первый из таких пунктов – отмена уголовной статьи за незаконное обогащение. Еще одним шагом назад, по мнению экспертов, МВФ мог посчитать снижение цен на газ для населения. Но и без этого пункта, как видим, оснований для выделения следующего транша набирается немного.

В итоге уже во время работы миссии в Украине директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что на продолжение сотрудничества можно рассчитывать после парламентских выборов и формирования нового правительства. Таким образом, вопрос, будет или не будет выделен транш по результатам этого визита, можно было считать закрытым. Не будет.

Оставался вопрос относительно того, настроен ли новый президент и его команда вообще продолжать сотрудничество с МВФ. В интервью сайту "Сегодня" представитель команды президента Данил Гетманцев, например, заявил, что "объективные предпосылки для кратного роста объема государственного долга отсутствуют". Подобные заявления ряд экспертов истолковали как нежелание брать у МВФ новые кредиты. Однако позже в команде Зеленского пояснили, что речь идет о более далекой перспективе. В ближайшие несколько лет без финансовой помощи извне Украине, увы, не обойтись.

Между тем, в ближайшее время, похоже, будет поднят вопрос о новой кредитной программе с МВФ. На пресс-конференции представителей Мирового банка, которая состоялась в Киеве 23 мая, прозвучало заявление о том, что на осень этого года запланированы переговоры между МВФ и Украиной о новой программе сотрудничества. Более долгосрочной и, вероятно, более "дорогой".

Между тем в заявлениях по итогам вчерашней встречи речь идет о следующем транше действующей программы stand-by.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который придерживается своих обязательств. К сожалению, сейчас мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которых граждане, бизнес, финансовая общественность ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит почву для получения следующего транша финансирования от фонда", – такая цитата Владимира Зеленского приводится на официальном сайте президента.

Также там говорится о намерении в ближайшее время исправить допущенные ошибки. В частности, уже на этой неделе внести в Верховную Раду от имени президента новый законопроект о возврате уголовного наказания за незаконное обогащение.

Между тем, эксперты считают, что более вероятно, что вероятность заключения новой долгосрочной программы еще в этом году довольно высока. Об этом, например, с комментарии сайту "Сегодня" заявил экономический эксперт Тарас Козак. Он обратил внимание, что после смены власти МВФ, как правило, предлагает стране новый договор.

Соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает маловероятным, что нынешняя программа будет благополучно доведена до конца.

"Программа stand-by точно не будет завершена. Потому что во время весеннего пересмотра программы решение о новом транше, скорее всего, не будет выполнено. И основная причина этого – внеочередные выборы. По сти, сейчас не с кем вести диалог. Потому что у нас один Кабмин подал в отставку, а следующий пока не назначен. Но проблема не только в этом. У нас были обязательства по отмене статьи за незаконное обогащение, но отмена конституционным судом данного решения также ставит под сомнения вопрос о продолжении программы. Мы нарушили условие предыдущей программы, поэтому по существующей будут сложности", – говорит эксперт.

Что касается новой программы, Анатолий Амелин обращает внимание, что ее обсуждение и так планировалось. Однако только в следующем году. Но поскольку сместились сроки выборов, обсуждение может начаться тоже раньше, уже осенью нынешнего года, полагает он.

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