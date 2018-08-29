Удар по карманам украинцев: когда доллар взвинтит цены на бензин и продукты

Курс доллара непрерывно растет и останавливаться пока не будет, уверены специалисты

Подорожание доллара, курс которого уже взлетел выше психологической отметки в 28 гривен, традиционно спровоцирует повышение стоимости топлива и продуктов питания. Об этом сайту "Сегодня" рассказали экономисты Александр Охрименко и Эрик Найман.

Первыми изменения ощутят автомобилисты, уверен управляющий партнер инвесткомпании Capital Times, трейдер, инвестор, доктор экономических наук Эрик Найман.

"Рост доллара уже отражается на ценах на бензин. Процесс пошел и будет постепенно нарастать", – говорит Найман.

Влияние на "продуктовые" цены будет не таким скорым, дополняет директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Однако расслабляться украинцам эксперт не советует. Цены, по его мнению, обязательно поползут вверх уже осенью и тогда обесценивание гривни заметят все украинцы – во время визитов в магазин.

"В случае с продуктами питания рост цен происходит не сразу. Продукты подорожают ближе к холодам", – прогнозирует Охрименко.

По мнению специалистов, удар по своим карманам ощутят все украинцы, но сильнее всех – бедняки.

"Будут ощущать, как обычно. Самые бедные будут ощущать сильнее всего", – считает Найман.

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Причем, как отмечает Охрименко, курс доллара может перевалить за 30 гривен.

"Мы сейчас наблюдаем самую классическую девальвацию. И если дальше будут такие процессы продолжаться, курс будет расти. Максимально можно ожидать значительно больше, чем 28. Может быть и 30. Может быть и больше 30 [грн/долл.]", – резюмирует Охрименко.

Напомним, доллар в Украине дорожает уже третью неделю. Причем сезонная девальвация гривни началась раньше привычного для украинцев времени. Эксперты уверены, что подешеветь доллар уже не успеет, и страну ждет дальнейшее обесценивание нацвалюты.

Впрочем, в Нацбанке убеждают - "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджет 30,1 грн регулятор не собирается.

Ранее специалисты спрогнозировали для "Сегодня", каким будет курс осенью и посоветовали, как сохранить сбережения в условиях девальвации: