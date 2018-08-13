Угроза санкций: курс рубля рухнул до нового "дна"

Сегодня, 13:29

В России стремительно дорожает американский доллар

Фото: AFP
Фото: AFP

Курс российского рубля к доллару США сегодня, 13 августа, продолжил стремительное падение из-за планов США ввести новые санкции против России. 

Так, торги на Московской бирже (МБ) открылись курсом 68,2 руб./долл. Европейская валюта торговалась на уровне 77,5 руб./евро. 

В последний раз доллар в России стоил так дорого в конце марта 2016 года, то есть год и пять месяцев назад. Ранее курс рубля падал на уровень ноября 2016 года.

Курс рубля к доллару США

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Данные, график: МБ

Индекс Мосбиржи, впрочем, немного вырос по сравнению с закрытием торгов в пятницу, прибавив 0,42%. Индекс РТС повысился на 0,2%. Сейчас рынок  медленно восстанавливается после того, как 9 августа санкции США ударили по российским компаниям. Тогда сильнее всего рухнули акции "Аэрофлота".

Как известно, Госдеп США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа". В рамках этих санкций в ближайшие пару недель будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения.

Кроме того, по данным американских СМИ, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет санкций против РФ осенью 2018 года, если не получат "убедительных гарантий" того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие. 
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"Сегодня"

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