"Угрожающий показатель": в Грузии бьют тревогу из-за курса доллара

Курс доллара в Грузии побил исторический рекорд, и это обеспокоило центробанк страны. Так, согласно заявлению Национального банка Грузии, обменный курс грузинской валюты – лари - достиг показателя, который может поставить под угрозу стабильность цен. Поэтому центробанк сегодня, 1 августа, продаст на валютном рынке 40 млн долларов для стабилизации курса, сообщает агентство "Новости-Грузия".
В Нацбанке Грузии отмечают: готовы к осуществлению интервенций и в ближайшие дни. Если давление на инфляцию, исходя из обменного курса, сохранится, то Национальный банк также намерен ужесточить монетарную политику.
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Кроме того, в центробанке считают, что курс достиг угрожающего показателя на фоне шоков, связанных с туризмом и негативными ожиданиями, несмотря на положительную внутреннюю и внешнюю макроэкономическую динамику.
Как сообщалось, туристические риски для Грузии связаны с решением России с 8 июля запретить пассажирское авиасообщение с Грузией. Соответствующее распоряжение для российских авиакомпаний подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, хозяин Кремля рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать путевки в Грузию.
Напомним, в конце 2018 года банки Грузии "простили" 500 млн долларов кредитов. Это стало возможно благодаря договору с правительством. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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