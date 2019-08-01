Грузинский лари / Фото: Getty Images

"Угрожающий показатель": в Грузии бьют тревогу из-за курса доллара https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8 2019-08-01T09:13:00+03:00 Финансы Центробанк страны запланировал решительные интервенции на валютный рынок

Курс доллара в Грузии побил исторический рекорд, и это обеспокоило центробанк страны. Так, согласно заявлению Национального банка Грузии, обменный курс грузинской валюты – лари - достиг показателя, который может поставить под угрозу стабильность цен. Поэтому центробанк сегодня, 1 августа, продаст на валютном рынке 40 млн долларов для стабилизации курса, сообщает агентство "Новости-Грузия".

В Нацбанке Грузии отмечают: готовы к осуществлению интервенций и в ближайшие дни. Если давление на инфляцию, исходя из обменного курса, сохранится, то Национальный банк также намерен ужесточить монетарную политику.

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Кроме того, в центробанке считают, что курс достиг угрожающего показателя на фоне шоков, связанных с туризмом и негативными ожиданиями, несмотря на положительную внутреннюю и внешнюю макроэкономическую динамику.

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Как сообщалось, туристические риски для Грузии связаны с решением России с 8 июля запретить пассажирское авиасообщение с Грузией. Соответствующее распоряжение для российских авиакомпаний подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, хозяин Кремля рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать путевки в Грузию.

Напомним, в конце 2018 года банки Грузии "простили" 500 млн долларов кредитов. Это стало возможно благодаря договору с правительством. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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