Регулятор предлагает исключить один реквизит в электронных расчетных документах

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украина переходит на IBAN: Нацбанк обновит требования https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B1%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B1%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA 2019-08-02T19:16:00+03:00 Финансы Регулятор предлагает исключить один реквизит в электронных расчетных документах

Национальный банк Украины (НБУ) обновит требования к формированию межбанковских электронных расчетных документов и предлагает с ноября 2019 года исключить в них реквизит "код банка".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, ранее анонсировавшая на 5 августа начало введения международного номера банковского счета (International Bank Account Number, IBAN).

Отмечается, что требования будут обновлены согласно постановлению правления НБУ от 28 декабря 2018 года о введении в Украине IBAN.

"Предполагается, что с 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "код банка", так как IBAN уже содержит информацию о коде банка. В связи с этим в межбанковском электронном расчетном документе также предлагается исключить этот реквизит", – говорится в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов (код страны, контрольный разряд, код банка и номер счета).

С 5 августа по 31 октября клиенты будут получать от банка информацию об изменении счета по стандарту IBAN. С ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе трансграничных переводов.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: НБУ / Facebook

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