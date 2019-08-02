Украина переходит на IBAN: Нацбанк обновит требования

Национальный банк Украины (НБУ) обновит требования к формированию межбанковских электронных расчетных документов и предлагает с ноября 2019 года исключить в них реквизит "код банка".
Об этом сообщает пресс-служба регулятора, ранее анонсировавшая на 5 августа начало введения международного номера банковского счета (International Bank Account Number, IBAN).
Отмечается, что требования будут обновлены согласно постановлению правления НБУ от 28 декабря 2018 года о введении в Украине IBAN.
"Предполагается, что с 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "код банка", так как IBAN уже содержит информацию о коде банка. В связи с этим в межбанковском электронном расчетном документе также предлагается исключить этот реквизит", – говорится в сообщении.
Новости "Сегодня" писали, что IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов (код страны, контрольный разряд, код банка и номер счета).
С 5 августа по 31 октября клиенты будут получать от банка информацию об изменении счета по стандарту IBAN. С ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе трансграничных переводов.
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