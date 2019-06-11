Госбюджет Украины пополнился благодаря продаже ОВГЗ: названа сумма

Средства в гривнях и долларах привлечены в результате продажи облигаций

Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 6,479 млрд грн и 4,4 млн долларов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщает пресс-служба Минфина.

Средства в гривне привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 175, 329 и 791 день с доходностью 18%, 18,39%, 18,45% и 17,95% годовых соответственно.

Гривневые средства также привлекли вследствие дебютного размещения облигаций сроком обращения 2086 дней, или шесть лет, под 15,85% годовых. Размещение этих облигаций позволило привлечь в госбюджет 3,422 млрд грн.

Средства в долларах привлечены на 295 и 491 день с доходностью 7,25% годовых.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал государственный бюджет на 65,13 млрд грн, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро.

За первые два месяца 2019 года Минфин привлек в бюджет через аукционы по размещению ОВГЗ 34,75 млрд грн. По данным Национального банка Украины, размещения происходили не только в гривне, но и в валюте, поэтому Министерство привлекло дополнительно 885,5 млн долларов и 33,33 млн евро.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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