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Украинцам станет проще снять наличные с карточки в кассе магазина – НБУ

18 мая, 05:33

Ксения Капустинская

Новые правила заработают с 1 августа 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) упрощает для держателей банковских карточек получение наличных прямо через кассы магазинов. Новые правила начнут действовать уже с 1 августа 2020 года, сообщила пресс-служба НБУ. Речь идет о получении "живых" денег в кассах торговых предприятий, а также предприятий сферы общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).

"Такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", – считают в Нацбанке.

Также НБУ разрешил предприятиям наряду с бумажными использовать электронные расчетные документы и электронные фискальные отчетные чеки. А с 1 июля 2020 года будут расширены возможности бизнеса по переводу гривневой налички через финучреждения, которые получили лицензию НБУ на такие операции.

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Все эти решение предусмотрены постановлением Нацбанка от 7 мая 2020 года (№ 59), которое вступает в силу с 25 мая 2020 года.

Напомним, с 28 апреля в Украине вступили в силу новые требования для осуществления платежей. Банки теперь обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому начнут мониторить все финансовые операции с наличными, а также денежные переводы в Украине и из-за границы от 5 тыс. гривен. Подробнее о том, что изменилось для рядовых граждан, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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НБУ банки наличность кассы правила чеки наличка финансовые операции РРО денежные переводы

Источник: Сегодня

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