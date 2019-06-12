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Украинцев хотят обязать открывать счета в банках

12 июня, 14:09

С таким предложением выступили в Ощадбанке

Фото: Ощадбанк / Facebook
Фото: Ощадбанк / Facebook.

Государственный Ощадбанк предлагает законодательно обязать украинцев открывать счета в банках для повышения уровня финансовой грамотности. Об этом заявил заместитель главы правления Ощадбанка Антон Тютюн.

"Будет достаточно существенное развитие и финансовой грамотности, и инклюзии (вовлеченности в финансовые сервисы. – Ред.), когда будет законодательно обеспечена обязанность человека иметь счет в банке, в любом банке", – сказал он на Форуме по финансовой инклюзии в Киеве.

При этом Тютюн отметил, что это может "довольно жестко звучит", но, по его мнению, "в данном случае это здоровый финансовый протекционизм".

Он добавил, что, имея счет в банке с 16 лет, человек через несколько лет будет финансово грамотным.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина и Польша находятся на последнем – 30-м – месте в рейтинге финансовой грамотности населения. В частности, украинцы в основном не ведут личный бюджет.

По мнению экспертов, низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами. Подробнее читайте в статье на сайте "Сегодня": "Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда".

Мы также выяснили, как работает новый закон о кредитовании:

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Тег банки, Ощадбанк, финансовая грамотность

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Источник:

УНИАН

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