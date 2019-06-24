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Украинцев ждет падение курса доллара – эксперт

24 июня, 15:12

За прошедшую неделю гривня тоже укрепилась, напомнил специалист

Фото: AFP

На минувшей неделе курс доллара к гривне равномерно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,9%. Так, официальный курс доллара снизился с 26,42 грн до 26,27 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке - с 26,42/26,46 до 26,19/26,21 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках- с 26,26/26,51 до 26,05/26,31 грн. 

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,1 грн", – рассказал сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он напомнил, что в своем июньском макроэкономическом обзоре Министерство финансов обновило прогнозы курса доллара на ближайшие годы. По итогам текущего года Минфин ожидает доллар по 27,4 грн в среднем за период. В 2020 году курс доллар будет в среднем по 28,2 грн, а в 2021 году – в среднем по 29,4 грн. Лишь в 2022 году среднегодовой курс доллара, по мнению Минфина, достигнет планки 30 грн.

Также новости "Сегодня" призывают граждан быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:


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Тег доллар, курс, курс гривни, курс доллара, Иосуб, прогноз курса доллара, Альпари

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