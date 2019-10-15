Украинцев ждет рост курса доллара: прогноз на неделю

Стоимость гривни официально выросла, но на межбанке уже начала снижаться

Фото: REUTERS/Gary Cameron

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За неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному, курс наличного доллара и официальный курс снизился, а на межбанке он незначительно вырос. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США снизился с 24,87 грн до 24,54 грн, спрос/предложение на межбанке выросли с 24,73/24,77 до 24,80/24,82 грн. А средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за снизились с 24,71/25,09 до 24,59/24,94 грн.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,7/25 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Эксперт напомнил: руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари объяснил, что украинский регулятор устанавливает официальный курс гривни к доллару на основании курса, который сложился в течение дня на межбанковском валютном рынке. Украина в 2015 году фактически перешла на плавающий валютный курс. Это означает, что НБУ не пытается фиксировать курс и не вмешивается с целью задать некий тренд изменения курса, сказал Бахтари. По его словам, вся роль НБУ – не допустить чрезмерных и слишком резких колебаний, поскольку это провоцирует панику.

Напомним, ранее экономист Сергей Фурса также объяснил новостям "Сегодня" почему курс доллара в Украине упал, а цены не снизились:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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