Украинцы активно несут деньги в банки: что будет с процентами по вкладам

Сегодня еще можно найти депозитные ставки 17-18%, но это изменится

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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Доходность по банковским вкладам в последние месяцы стремительно снижается. В принципе, такая тенденция была очевидной уже тогда, когда Нацбанк объявил о политике постепенного снижения учетной ставки. В то же время активность населения в последнее время растет. Очевидно, понимая, что депозитные ставки будут снижаться, люди стали гораздо более активно открывать банковские депозиты.

По мнению экономического эксперта, президента инвестиционной группы "Универ" Тараса Козака, если учетная ставка упадет ниже 10%, то самая высокая ставка по депозитам не будет превышать 15%. Тогда как сегодня еще можно найти депозитные ставки 17-18%.

"Моя оценка – что максимальные депозитные ставки не более чем на 5% будут превышать учетную ставку. А средние будут еще ниже", – говорит Тарас Козак.

Подробнее узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Деньги дешевеют: сколько можно будет заработать на депозитах в 2020 году

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