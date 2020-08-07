Украинцы все реже снимают наличные с карточек – НБУ

Несмотря на то, что каждый третий взрослый украинец живет без банковского счета, украинцы все меньше средств получают наличными, отдавая предпочтение безналичным операциям. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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"Этому способствуют расширение платежной инфраструктуры и сети, где можно рассчитаться платежными карточками, а также дальнейшие положительные изменения в платежных привычках, усилившиеся в том числе и из-за введения карантина. Объемы и количество операций по снятию наличных падают", - констатировали в НБУ.

В частности, общее количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 года составила 2,74 млрд (+16,6% по сравнению с прошлым годом), а их сумма – 1,78 трлн гривен (+7%).

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Безналичные операции в первом полугодии этого года продолжили расти по количеству и сумме. Их доля преобладала в общей сумме и количестве операций с платежными картами. Так, количество безналичных операций составило 2,36 млрд (86,1% всех операций), а сумма – 982,9 млрд гривен (55,1% от суммы всех операций с карточками). В прошлом году по итогам первого полугодия этот показатель составлял 49,4%.

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"В то же время, в первом полугодии 2020 году количество операций по получению наличных уменьшилось на 12%, а сумма – на 5% против первого полугодия 2019 года", - добавили в Нацбанке.

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля составляло 71,7 млн шт. Это больше на 4,9% по сравнению с январем 2020 года. Количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, за год возросло на треть (на 33,5%) – до почти 297 тыс. Кроме того, в Украине на 11,2% увеличилось количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тыс.).

А о том, что весной 2020 года изменилось в правилах относительно безнала для простых украинцев, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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