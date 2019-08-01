НБУ назвал сумму чистой прибыли банковской системы за первые шесть месяцев 2019 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украинские банки резко нарастили прибыль https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 2019-08-01T21:02:00+03:00 Финансы НБУ назвал сумму чистой прибыли банковской системы за первые шесть месяцев 2019 года

Платежеспособные банки в январе-июне 2019 года получили 31 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла 8,3 млрд грн. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"В общем доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% – до 121 млрд грн, расходы – на 7%, до 90 млрд грн. Существенный рост прибыльности банковской системы в первом полугодии 2019 года стал возможным благодаря увеличению чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20%, до 39,3 млрд грн, и 17%, до 20,8 млрд грн, соответственно", – говорится в сообщении.

В то же время, по информации регулятора, в первом полугодии уменьшилось количество и доля убыточных банков.

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"С 76 платежеспособных на 1 июля 2019 года банков 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в 31,9 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на 0,9 млрд грн", – добавили в пресс-службе НБУ, напомнив, что по итогам 2018 года убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков.

Новости "Сегодня" сообщали, что прибыль банковской системы по итогам 2018 года достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн. В НБУ объяснили, что этому способствовали следующие факторы: активизация кредитования более чем на 30%, снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года и значительное уменьшение объемов формирования резервов.

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