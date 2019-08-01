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Украинские банки резко нарастили прибыль

Сегодня, 21:02

НБУ назвал сумму чистой прибыли банковской системы за первые шесть месяцев 2019 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украинские банки резко нарастили прибыль https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 Финансы НБУ назвал сумму чистой прибыли банковской системы за первые шесть месяцев 2019 года

Платежеспособные банки в январе-июне 2019 года получили 31 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла 8,3 млрд грн. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"В общем доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% – до 121 млрд грн, расходы – на 7%, до 90 млрд грн. Существенный рост прибыльности банковской системы в первом полугодии 2019 года стал возможным благодаря увеличению чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20%, до 39,3 млрд грн, и 17%, до 20,8 млрд грн, соответственно", – говорится в сообщении.

В то же время, по информации регулятора, в первом полугодии уменьшилось количество и доля убыточных банков.

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"С 76 платежеспособных на 1 июля 2019 года банков 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в 31,9 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на 0,9 млрд грн", – добавили в пресс-службе НБУ, напомнив, что по итогам 2018 года убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков.

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Новости "Сегодня" сообщали, что прибыль банковской системы по итогам 2018 года достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн. В НБУ объяснили, что этому способствовали следующие факторы: активизация кредитования более чем на 30%, снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года и значительное уменьшение объемов формирования резервов.

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НБУ банки прибыль

Источник: Сегодня

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