Украинские банки резко нарастили прибыль: какие факторы роста
НБУ прогнозирует, что доходность сектора останется высокой в этом году
Платежеспособные банки Украины по итогам января-апреля 2019 года получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года – 10,7 млрд грн. Об этом 27 мая информируется на странице Национального банка Украины в Facebook.
"Банковская система продолжает получать рекордные прибыли... Доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29%, до 77 млрд грн, тогда как расходы – на 20%, до 59 млрд грн", – сказано в сообщении.
При этом НБУ назвал три фактора роста банковской прибыли за четыре месяца, отметив, что доходность сектора останется высокой в 2019 году:
- рост чистых процентных доходов банков на 18%, до 26 млрд грн;
- рост чистых комиссионных доходов банков на 20%, до 13,7 млрд грн;
- положительный результат от переоценки и операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.
Напомним, прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам года платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году, тогда она составила 1,4 млрд грн.
При этом прибыль четырех государственных банков в прошлом году достигла 13,53 млрд грн.
Ранее в Украине появилась новая афера с мобильными "симками". Мошенники украли у киевлянки почти 300 тысяч гривен с двух банковских счетов. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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