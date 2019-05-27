Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Украинские банки резко нарастили прибыль: какие факторы роста

27 мая, 20:53

НБУ прогнозирует, что доходность сектора останется высокой в этом году

Фото: пресс-центр НБУ

Платежеспособные банки Украины по итогам января-апреля 2019 года получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года – 10,7 млрд грн. Об этом 27 мая информируется на странице Национального банка Украины в Facebook.

"Банковская система продолжает получать рекордные прибыли... Доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29%, до 77 млрд грн, тогда как расходы – на 20%, до 59 млрд грн", – сказано в сообщении.

Читайте также

При этом НБУ назвал три фактора роста банковской прибыли за четыре месяца, отметив, что доходность сектора останется высокой в 2019 году:

  • рост чистых процентных доходов банков на 18%, до 26 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 20%, до 13,7 млрд грн;
  • положительный результат от переоценки и операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.

Прибыль банковской системы за январь-апрель 2019 года. Инфографика: НБУ / Facebook
Прибыль банковской системы за январь-апрель 2019 года. Инфографика: НБУ / Facebook

Напомним, прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам года платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году, тогда она составила 1,4 млрд грн.

При этом прибыль четырех государственных банков в прошлом году достигла 13,53 млрд грн.

Ранее в Украине появилась новая афера с мобильными "симками". Мошенники украли у киевлянки почти 300 тысяч гривен с двух банковских счетов. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, банки, доходы, расходы, прибыль

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские банки резко нарастили прибыль: какие факторы роста". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине завершили выплаты вкладчикам еще одного банка-банкрота

24 мая, 19:21

Фонд гарантирования вкладов физлиц подал документы на ликвидацию банка как юрлица

В Минфине раскрыли данные о прибыльности госбанков

23 мая, 16:41

В Министерстве подвели итоги первого квартала 2019 года

Открытие счетов в иностранных банках – зачем это нужно украинцам?

23 мая, 08:17

В Украина началась ликвидация еще одного банка-банкрота

22 мая, 19:24

Процедура ликвидации назначена сроком на два года

РФ в Крыму выселяет крымских татар и заселяет россиян - Джемилев

Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь