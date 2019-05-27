Украинские банки резко нарастили прибыль: какие факторы роста

НБУ прогнозирует, что доходность сектора останется высокой в этом году

Фото: пресс-центр НБУ

Платежеспособные банки Украины по итогам января-апреля 2019 года получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года – 10,7 млрд грн. Об этом 27 мая информируется на странице Национального банка Украины в Facebook.

"Банковская система продолжает получать рекордные прибыли... Доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29%, до 77 млрд грн, тогда как расходы – на 20%, до 59 млрд грн", – сказано в сообщении.

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При этом НБУ назвал три фактора роста банковской прибыли за четыре месяца, отметив, что доходность сектора останется высокой в 2019 году:

рост чистых процентных доходов банков на 18%, до 26 млрд грн;

рост чистых комиссионных доходов банков на 20%, до 13,7 млрд грн;

положительный результат от переоценки и операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.

Прибыль банковской системы за январь-апрель 2019 года. Инфографика: НБУ / Facebook

Напомним, прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам года платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году, тогда она составила 1,4 млрд грн.

При этом прибыль четырех государственных банков в прошлом году достигла 13,53 млрд грн.

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