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Украинские банки стремительно наращивают прибыль

Сегодня, 16:52

Банковская система бьет рекорду по выходу в "плюс"

Фото: Getty Images
Украинские банки стремительно наращивают прибыль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab5/71d/5c5ab571ddf2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab5/71d/5c5ab571ddf2e.jpg Финансы Банковская система бьет рекорду по выходу в "плюс"

Банковская система Украины продолжает наращивать прибыль. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Так, в январе – феврале 2019 года платежеспособные банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 3,99 млрд грн.

"Доходы банков за два месяца текущего года выросли на 40% до 39,3 млрд грн, тогда как расходы лишь на 28%, до 30,6 млрд грн", – подсчитали в НБУ.

В НБУ отметили, что прибыльности банков способствовали такие факторы:

  • рост чистых процентных доходов банков на 36% до 14,4 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 6,4 млрд грн;
  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 2,2 млрд грн.

Нацбанк ожидает, что в 2019 году доходность банковского сектора останется на высоком уровне.

Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн. В последний раз до этого банковская система Украины была "в плюсе" по итогам 2013 года, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен.

В начале 2019 года рекордная динамика продолжилась. Так, по итогам января 2019 года чистая прибыль украинских банков составила 5,43 млрд гривен после вычета налогов. Это в 3,2 раза больше, чем в январе 2018 года.

Ранее также сообщалось, что в Украине растет потребительское кредитование. "Сегодня" узнавали, выгодно ли сейчас брать в долг у банков:

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Тег НБУ, банки, доходы, расходы, прибыль, доходность, банковская система

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