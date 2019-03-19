Украинские банки стремительно наращивают прибыль
Банковская система бьет рекорду по выходу в "плюс"
Банковская система Украины продолжает наращивать прибыль. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Так, в январе – феврале 2019 года платежеспособные банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 3,99 млрд грн.
"Доходы банков за два месяца текущего года выросли на 40% до 39,3 млрд грн, тогда как расходы лишь на 28%, до 30,6 млрд грн", – подсчитали в НБУ.
В НБУ отметили, что прибыльности банков способствовали такие факторы:
- рост чистых процентных доходов банков на 36% до 14,4 млрд грн;
- рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 6,4 млрд грн;
- положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 2,2 млрд грн.
Нацбанк ожидает, что в 2019 году доходность банковского сектора останется на высоком уровне.
Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн. В последний раз до этого банковская система Украины была "в плюсе" по итогам 2013 года, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен.
В начале 2019 года рекордная динамика продолжилась. Так, по итогам января 2019 года чистая прибыль украинских банков составила 5,43 млрд гривен после вычета налогов. Это в 3,2 раза больше, чем в январе 2018 года.
Ранее также сообщалось, что в Украине растет потребительское кредитование. "Сегодня" узнавали, выгодно ли сейчас брать в долг у банков:
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