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Украинские банки ждет стресс-тестирование: НБУ огласил список

11 февраля, 14:45

В 2020 году стресс-тесты пройдут 16 банковских учреждений

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) после того, как объявил результаты стресс-тестирования банков в 2019 году, обнародовал список финансовых учреждений, которые ждет проверка в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков", – отметили в НБУ.

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Так, дополнительно к оценке качества активов стресс-тестирование пройдут 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы. Из этого списка 15 банков уже проходили такое тестирование и в 2019 году. В список вошли:

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  • Ощадбанк;
  • Альфа-банк;
  • Укрэксимбанк;
  • ПУМБ;
  • Универсал Банк;
  • Банк "Південний";
  • Таскомбанк;
  • Мегабанк;
  • А-Банк;
  • Сбербанк [России];
  • Банк "Кредит Дніпро";
  • Банк "Восток";
  • МТБ Банк;
  • Банк инвестиций и сбережений;
  • Правекс-Банк;
  • Банк "Форвард".

Напомним, ранее в НБУ сообщали, что государственные банки по итогам проведенного стресс-тестирования могут обойтись без докапитализации. При этом в НБУ подчеркнули, что госбанкам необходимо активнее работать с проблемными активами.

К слову, ранее Национальный банк разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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НБУ проверка банки список стресс-тест

Источник: Сегодня

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