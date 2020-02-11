Украинские банки ждет стресс-тестирование: НБУ огласил список

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) после того, как объявил результаты стресс-тестирования банков в 2019 году, обнародовал список финансовых учреждений, которые ждет проверка в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков", – отметили в НБУ.

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Так, дополнительно к оценке качества активов стресс-тестирование пройдут 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы. Из этого списка 15 банков уже проходили такое тестирование и в 2019 году. В список вошли:

Ощадбанк;

Альфа-банк;

Укрэксимбанк;

ПУМБ;

Универсал Банк;

Банк "Південний";

Таскомбанк;

Мегабанк;

А-Банк;

Сбербанк [России];

Банк "Кредит Дніпро";

Банк "Восток";

МТБ Банк;

Банк инвестиций и сбережений;

Правекс-Банк;

Банк "Форвард".

Напомним, ранее в НБУ сообщали, что государственные банки по итогам проведенного стресс-тестирования могут обойтись без докапитализации. При этом в НБУ подчеркнули, что госбанкам необходимо активнее работать с проблемными активами.

К слову, ранее Национальный банк разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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