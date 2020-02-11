Украинские банки ждет стресс-тестирование: НБУ огласил список

Национальный банк Украины (НБУ) после того, как объявил результаты стресс-тестирования банков в 2019 году, обнародовал список финансовых учреждений, которые ждет проверка в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков", – отметили в НБУ.
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Так, дополнительно к оценке качества активов стресс-тестирование пройдут 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы. Из этого списка 15 банков уже проходили такое тестирование и в 2019 году. В список вошли:
- Ощадбанк;
- Альфа-банк;
- Укрэксимбанк;
- ПУМБ;
- Универсал Банк;
- Банк "Південний";
- Таскомбанк;
- Мегабанк;
- А-Банк;
- Сбербанк [России];
- Банк "Кредит Дніпро";
- Банк "Восток";
- МТБ Банк;
- Банк инвестиций и сбережений;
- Правекс-Банк;
- Банк "Форвард".
Напомним, ранее в НБУ сообщали, что государственные банки по итогам проведенного стресс-тестирования могут обойтись без докапитализации. При этом в НБУ подчеркнули, что госбанкам необходимо активнее работать с проблемными активами.
К слову, ранее Национальный банк разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":
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