Нацбанк: два госбанка не прошли стресс-тесты

/ Фото: пресс-центр НБУ

Проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, который опубликован на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Проблемы в капитале банков обнаружили по итогам стресс-тестирования, которое Нацбанк провел накануне.

"Проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе существуют несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. Они могут нуждаться в значительных объемах капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария. Их финансовая устойчивость является низкой, финучреждения уязвимы к возможным кризисам", – сообщили в Нацбанке.

Государственные банки остаются в фокусе внимания НБУ, поскольку они являются значимыми для банковской системы.

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В Украине насчитывается четыре госбанка – Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк и Укргазбанк.

Однако в Нацбанке сообщили, что оценивают потребность в капитале государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка по итогам стресс-теста в 23,3 млрд грн – в базовом и 45,8 млрд грн – при неблагоприятном сценарии.

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НБУ ожидает быстрых решений независимых наблюдательных советов, направленных на расчистку баллансов от неработающих кредитов, изменения бизнес-моделей, оптимизации операционных расходов.

Ключевым среднесрочным вызовом для банковского сектора станет ожидаемое снижение доходности. Темпы роста операционных доходов банков замедляются после чрезвычайно высокого прироста в 2018 году.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине более 500 млрд грн проблемных задолженностей в результате банковских махинаций.

Также мы сообщали, что Нацбанк обязал украинские банки раскрыть полную информацию о своих услугах на веб-сайтах и в рекламе. В частности, они должны будут указывать полную стоимость услуг, включая комиссии третьим лицам и дополнительные платежи, а также возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств.

А в августе новости "Сегодня" писали, что за первое полугодие 2019 года прибыль государственных банков Украины – Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка – достигла 19,5 млрд грн, что составило 65% прибыли всего банковского сектора.

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