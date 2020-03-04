В Британии в честь Джеймса Бонда выпустили рекордную золотую монету: фото

Монета весит семь килограммов и будет продаваться по девять тысяч долларов

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который вошла самая дорогая и самая тяжелая монета в его истории. Набор приурочен к выходу очередного фильма об агенте 007. Об этом говорится в сообщении британского монетного двора в Twitter.

Вес монеты-рекордсменки – семь килограммов, ее диаметр – 185 мм. Номинальная стоимость – 7 тысяч фунтов стерлингов (почти 9 тысяч долларов).

На ней выгравирован автомобиль Бонда – Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие о агента, а также пистолет шпиона.

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Напомним, ранее в Швейцарии выпустили самую маленькую в мире золотую монету. Золотая монета диаметром 2,96 мм – самая маленькая в мире. Весит она 0,063 грамма и имеет номинальную стоимость 1/4 швейцарского франка (0,26 доллара).

Также новости "Сегодня" рассказывали, что в Одессе начали делать огромную скульптуру из монет. В качестве строительного материла используют пятикопеечные монеты, которые выведены из оборота. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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