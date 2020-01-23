В Одессе установят скульптуру из денег

Огромную скульптуру из монет начали делать в Одессе. Автор работы – Кирилл Максименко. В качестве материала он использует пятикопеечные монеты, сообщает "Ранок з Україною".

Скульптура будет два метра высотой и шесть тонн весом. Идея памятника появилась, когда Национальный банк Украины вывел из обращения монету номиналом пять копеек. Автор скульптуры надеется таким образом увековечить память украинских пяти копеек. Монеты для Кирилла Максименко присылали жители Киева, Мариуполя, Мелитополя, Днепра и собственно Одессы. Всего создатель памятника собрал 250 тыс. монет (12,5 тыс. гривен), которые аккуратно хранил в трехлитровых стеклянных банках.

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Созданная из монет скульптура будет изображать змея.

Ранее "Сегодня" писали о том, зачем Украина избавляется от 1, 2 и 5 копеек.

НБУ объяснял, что от вывода мелких монет из оборота выиграют банки и бизнес, которым не придется тратиться на инкассацию этих платежных средств. К тому же, стоимость изготовления монет номиналом 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость и, отказываясь от мелких монет, Украина экономит миллионы гривен.

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