В Германии задумались об объединении двух крупнейших банков
Аналитики назвали плюсы и минусы слияния Deutsche Bank и Commerzbank
Немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором проанализирует возможные последствия слияния двух крупнейших коммерческих банков страны – Deutsche Bank и Commerzbank. С такой просьбой в ведомство обратилось министерство финансов Германии, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, у властей ФРГ сохраняется интерес к этой сделке. С мая по декабрь 2018 года представители правительства Германии провели в общей сложности 23 беседы с топ-менеджерами Deutsche Bank, обсудив в том числе стратегические опции банков.
Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas, который организовывал продажу украинских евробондов, - около 1,9 трлн евро, отмечает Financial Times.
Аналитики считают, что создание крупного национального банка в Германии станет плюсом для ориентированной на экспорт экономики страны, поскольку он может стать надежным источником финансирования компаний. Кроме того, такой банк сможет составить конкуренцию глобальным гигантам.
Вместе с тем существуют опасения по поводу того, что слияние Deutsche Bank и Commerzbank повысит риски в банковской системе Германии. Также есть сомнения в том, что два банка смогут успешно интегрировать свои операции, в том числе из-за устаревших IT-систем.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Европейский центральный банк и BaFin склоняются к тому, что сделка с участием Deutsche Bank и банка не из Германии будет более предпочтительным решением, чем объединение двух крупнейших немецких банков.
За последние 12 месяцев капитализация Deutsche Bank и Commerzbank упала примерно на 50%, до 15,5 и 7,75 млрд евро соответственно. При этом Deutsche Bank оказался в центре скандала с отмыванием денег, связанном с "панамскими бумагами", которые попали в СМИ в 2016 году.
Вы сейчас просматриваете новость " В Германии задумались об объединении двух крупнейших банков". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каким будет курс и самые выгодные ставки по депозитам: финансовый прогноз на начало года
Украинцы по-прежнему хранят деньги в банках. Эксперты: стабильнее покупать йену и золото
Новшества для кошельков украинцев: "денежный" календарь на 2019 год
С мая платим за коммунальные услуги вовремя, все дорогое стараемся купить до июля, а в сентябре бежим в IKEA