В Германии задумались об объединении двух крупнейших банков

Аналитики назвали плюсы и минусы слияния Deutsche Bank и Commerzbank

Фото: AFP

В Германии задумались об объединении двух крупнейших банков https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/084/771/5c4084771125c.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/084/771/5c4084771125c.jpg 2019-01-17T15:36:14+02:00 Финансы Аналитики назвали плюсы и минусы слияния Deutsche Bank и Commerzbank

Немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором проанализирует возможные последствия слияния двух крупнейших коммерческих банков страны – Deutsche Bank и Commerzbank. С такой просьбой в ведомство обратилось министерство финансов Германии, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, у властей ФРГ сохраняется интерес к этой сделке. С мая по декабрь 2018 года представители правительства Германии провели в общей сложности 23 беседы с топ-менеджерами Deutsche Bank, обсудив в том числе стратегические опции банков.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas, который организовывал продажу украинских евробондов, - около 1,9 трлн евро, отмечает Financial Times.

Аналитики считают, что создание крупного национального банка в Германии станет плюсом для ориентированной на экспорт экономики страны, поскольку он может стать надежным источником финансирования компаний. Кроме того, такой банк сможет составить конкуренцию глобальным гигантам.

Вместе с тем существуют опасения по поводу того, что слияние Deutsche Bank и Commerzbank повысит риски в банковской системе Германии. Также есть сомнения в том, что два банка смогут успешно интегрировать свои операции, в том числе из-за устаревших IT-систем.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Европейский центральный банк и BaFin склоняются к тому, что сделка с участием Deutsche Bank и банка не из Германии будет более предпочтительным решением, чем объединение двух крупнейших немецких банков.

За последние 12 месяцев капитализация Deutsche Bank и Commerzbank упала примерно на 50%, до 15,5 и 7,75 млрд евро соответственно. При этом Deutsche Bank оказался в центре скандала с отмыванием денег, связанном с "панамскими бумагами", которые попали в СМИ в 2016 году.

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