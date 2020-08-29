В мире наметился новый "король валют": почему доллар падает с пьедестала

Несмотря на то, что экономики Европы серьезно пострадали из-за коронакризиса, за время пандемии европейская валюта укрепилась на 12% относительно других мировых валют. Как объясняют аналитики Bloomberg, евро растет не только благодаря действиям самого ЕС, но из-за политики Федрезерва США, который заметно ослабил доллар.

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"Стратеги Mizuho International удостоили евро титула "короля валют" – награды, которая обычно зарезервирована для доллара. Причиной стала неопределенность в связи с президентскими выборами в США, которая помогает еще больше повысить привлекательность европейских активов", – отмечают специалисты.

По их словам, сейчас хедж-фонды делают ставку на очередной скачок евро до 1,25 доллара за евро. Аналитики опрошенные Bloomberg не столь оптимистичны и дают прогноз 1,18 доллара за евро на третий и четвертый квартал 2020 года. Сейчас евровалюта торгуется на уровне 1,19 доллара.

Таких высоких отметок курс евро может достичь именно после выборов в США. Несмотря на то, что доллар обычно растет после президентских выборов, в этот раз все может быть иначе, считают аналитики.

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"Победа соперника президента Дональда Трампа Джо Байдена может нанести ущерб американской валюте, поскольку кандидат от демократической партии призвал повысить налоги для более богатых американцев и увеличить федеральные расходы. А Байден лидирует, согласно данным соцопросов", - говорится в материале.

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Кроме выборов в США, на руку евро играют и оптимистичные ожидания инвесторов касательно восстановления европейской экономики.

"Мы ожидаем, что экономика еврозоны будет лучше других стран, и считаем, что евро недооценен в международных портфелях", – считает главный экономист Goldman Sach в Европе Яри Стен.

Напомним, в начале пандемии коронавируса ФРС США снизила ставку почти до нуля. Такие меры американский регулятор принял в надежде оживить экономику.

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Также сообщалось, что в 2019 году в ЕС начали "ходить" новые банкноты 100 и 200 евро:

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