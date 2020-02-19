Кредиты под 5-7-9% стали выдавать еще в трех банках: подробности

Уже семь банков предлагают украинцам взять доступные кредиты, предусмотренные программой "Возвращайся и оставайся"

Три частных банка присоединились к правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" . Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В частности, меморандум подписали банки ПУМБ, "Львов", "Кредобанк" (банк с польским капиталом).

"Желание частных банков, в том числе с иностранным капиталом, присоединиться к программе свидетельствует о прозрачных и понятных методах работы фонда. Вскоре клиенты новых учреждений-партнеров смогут воспользоваться условиями программы", – сказал председатель Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

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Таким образом, в настоящее время льготные кредиты под низкие проценты можно получить в семи украинских банках: государственных Ощадбанке, Укрэксимбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и частных – ПУМБ, "Кредобанке" и банке "Львов".

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что бизнес подал намного больше заявок на дешевые кредиты, чем выдают госбанки. Четыре госбанка выдали кредитов на 27,1 млн гривен при заявках на 2,1 млрд гривен.

Также сайт "Сегодня" сообщал о том, что правила выдачи дешевых кредитов упростят.

Напомним, дешевые кредиты призваны вернуть тех, кто уехал. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, который в день выдачи первого кредита по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" посетил государственный "Укргазбанк". Он призвал украинцев пользоваться дешевыми кредитами и открывать свой бизнес.

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