В Нацбанке показали лучшую монету года: фото

Победителями конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2019 год стали две памятные монеты. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), который ранее возобновил продажу коллекционных монет.
Так, победы присуждены в таких номинациях:
- "Лучшая монета года" – набор из четырех памятных монет "Пектораль" (серебро, номинал каждой монеты 10 гривен).
- "Лучшее раскрытие темы" – памятная монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" (нейзильбер, номинал монеты 5 гривен).
Конкурс "Лучшая монета года Украины" проводится с 2005 года и проходит в два этапа. В этом году победителей среди памятных монет, вышедших в финал конкурса, выбирали представители Национального банка Украины, Национальной академии наук Украины, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, национальных музеев, эксперты по изобразительному искусству и нумизматы.
Напомним, по итогам конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2018 год победу получили четыре монеты из одной серии.
Также новости "Сегодня" рассказывали, что 10 гривен в Украине стали монетой и вошли в оборот с 3 июня 2020 года. Подробности узнавайте из сюжета:
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