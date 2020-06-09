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В Нацбанке показали лучшую монету года: фото

9 июня, 17:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Победы присуждены в двух номинациях

Победителями конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2019 год стали две памятные монеты. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), который ранее возобновил продажу коллекционных монет.

Так, победы присуждены в таких номинациях:

  • "Лучшая монета года" – набор из четырех памятных монет "Пектораль" (серебро, номинал каждой монеты 10 гривен).
  • "Лучшее раскрытие темы" – памятная монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" (нейзильбер, номинал монеты 5 гривен).

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Конкурс "Лучшая монета года Украины" проводится с 2005 года и проходит в два этапа. В этом году победителей среди памятных монет, вышедших в финал конкурса, выбирали представители Национального банка Украины, Национальной академии наук Украины, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, национальных музеев, эксперты по изобразительному искусству и нумизматы.

Напомним, по итогам конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2018 год победу получили четыре монеты из одной серии.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что 10 гривен в Украине стали монетой и вошли в оборот с 3 июня 2020 года. Подробности узнавайте из сюжета:

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НБУ конкурс монеты победители памятные монеты

Источник: Сегодня

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