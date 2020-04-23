В Нацбанке рассказали, как покупали валюту в апреле: названа сумма

Во время пиковых кризисных ситуаций на валютном рынке после 10 марта НБУ продал из резервов более 2 млрд долларов

Национальный банк Украины с начала апреля выкупил в свои резервы порядка 600 млн долларов. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Он отметил, что во время пиковых кризисных ситуаций на валютном рынке после 10 марта НБУ продал из резервов более 2 млрд долларов для сглаживания курсовых колебаний.

"После того, как кризис спал и ажиотаж исчез, с начала этого месяца НБУ успел выкупить в свои резервы около 600 млн долларов", – сказал Чурий.

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Как сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, который также присутствовал на брифинге, резервы Нацбанка на конец этого года перешагнут отметку в 27 млрд долларов, в которых учитываются кредиты от доноров Украины.

"Резервов Нацбанка достаточно, чтобы сглаживать краткосрочные колебания на валютном рынке", – добавил Сологуб.

Напомним, в первом квартале НБУ потратил на поддержку гривни 1,4 млрд долларов из резервов.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за март 2020 года сократились на 9,5% – до 16 млрд долларов.

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Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2020 года составили 24,9 млрд долларов, откатившись до уровня на начало года.

В НБУ считают, что украинская экономика и банковская система спокойно пережили первый месяц карантинных мероприятий, введенных в Украине для борьбы с коронавирусом. Объем гривневых средств на счетах населения в банках с начала марта вырос на 4%, до 341,4 млрд грн на 10 апреля, а объем валютных сократился незначительно – на 2%, до 9,8 млрд долларов.

А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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