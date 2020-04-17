Нацбанк рассказал, сколько валюты купил за неделю

За минувшую неделю Национальный банк, который отчитался о ситуации на валютном рынке, купил на межбанковском валютном рынке 67,5 млн долларов. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.

На этой неделе Нацбанк не проводил интервенций по продаже валюты, а только пополнял международные резервы и выкупил 67,5 млн долларов.

На прошлой неделе НБУ купил 327,7 долларов, а продал – 44,5 млн долларов.

Реклама В тренде Украину ждет падение экономики: названы главные риски затяжного карантина

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что уровень инфляции в Украине остался достаточно низким, несмотря на произошедший ажиотажный рост цен.

В НБУ считают, что украинская экономика и банковская система спокойно пережили первый месяц карантинных мероприятий, введенных в Украине для борьбы с коронавирусом. Объем гривневых средств на счетах населения в банках с начала марта вырос на 4% – до 341,4 млрд грн на 10 апреля, а объем валютных сократился незначительно – на 2%, до 9,8 млрд долларов.

А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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