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В НБУ рассказали о ситуации с депозитами

12 марта, 15:20

Ксения Капустинская

Нацбанк готов поддержать финансовые учреждения, если возникнет такая необходимость

Украинские банки пока что не испытывают проблем с ликвидностью, а оттока депозитов не наблюдается. Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий на брифинге, посвященном снижению учетной ставки до минимума за шесть лет.

"Мы следим за тем, как ведет себя рынок. Пока мы не видим никаких изменений в депозитном портфеле банков. В случае, если такой процесс начнется, мы будем поддерживать банки ликвидностью", – сказал глава НБУ.

Напомним, по итогам 2019 года украинцы начали класть больше денег на депозиты.

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Также новости "Сегодня" подробно разбирались в том, куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время. Эксперты проанализировали самые популярные методы пассивного заработка.

А если заработная плата =не позволяет экономить ощутимые суммы, финансисты советуют откладывать минимальное количество денег, но делать это каждый раз, когда есть поступления. Хотя бы по 200-500 гривен из зарплаты и аванса. Так за год можно незаметно насобирать около шести тысяч гривен.

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НБУ вклады банки депозиты ликвидность

Источник: Сегодня

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