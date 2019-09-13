В ПриватБанке произошел масштабный сбой

Пользователи жалуются на проблемы с оплатой в супермаркетах и в "Приват24"

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В пятницу вечером, 13 сентября, в работе терминалов Приватбанка, который накануне заявил о запуске в Украине технологии биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек, произошел сбой, неполадки наблюдаются также в работе приложения "Приват24".

Пользователи жалуются на проблемы с оплатой через терминалы в супермаркетах и с помощью мобильного приложения.

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В пресс-службе ПриватБанка сообщили, что возник технический сбой, и на данный момент его устранили, пишет Громадське.

В то же время проблемы с оплатой в терминалах еще могут возникать из-за того, что во время сбоя накопилась очередь из запросов.

В банке пообещали, что терминалы и "Приват24" будут работать без сбоев в ближайшие полчаса-час.

Новости "Сегодня" писали, что 11 сентября правоохранители провели в ПриватБанке обыски, которые были санкционированы судом. Следственные действия прошли в главном офисе финучреждения в Днепре.

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл заявил, что финучреждение работает в обычном режиме и продолжает оставаться самым прибыльным банком страны. Он также добавил, что ПриватБанк готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах.

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