В России рухнул рубль: сколько продлится падение и как повлияет на Украину

Сегодня, 14:53

На российскую валюту надавили сразу несколько факторов

Фото: Getty
Фото: Getty

Причин для падения рубля ниже минимумов с 2016 года пока не наблюдается, но новостной фон может нанести новый удар по российской валюте. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Начиная с прошлой среды (8 августа. – Ред.) новостной фон постоянно дает новые поводы для снижения рубля к доллару. И когда начинает казаться, что все негативные для России новости,уже отыграны, постоянно возникали новые поводы. Сначала это была публикация законопроекта американских конгрессменов по финансовым антироссийским санкциям, потом падение нефти с 75 до 72 долларов за баррель марки Brent, далее санкции Госдепа по "делу Скрипалей". В пятницу (10 августа. – Ред.) резко вырос доллар ко всем мировым валютам, к евро, в частности – до двухлетних максимумов. Далее крах турецкой лиры потянул вниз валюты всех стран с формирующимися рынками, в том числе и рубль. На данный момент, причин для дальнейшего ослабления рубля, вроде, не видно. И если новостной фон не подкинет новых сюрпризов, с минимумов сегодняшнего дня, с 68,5 руб. за доллар, рубль будет укрепляться, хотя вряд ли в ближайшие дни вернется к 63,5 руб. за доллар, откуда начал падение", – пояснил аналитик.

Курс доллара в России

1534161361.0073

Данные, график: Мосбиржа

По словам Иосуба, украинцы не почувствуют ослабления российской валюты, хотя еще несколько лет назад рубль и гривня обесценивались "в паре" из-за прочных торговых связей Украины и России.

"Для Украины падение рубля значит не так уж много, учитывая сокращение взаимной торговли после введения эмбарго с двух сторон, и совсем небольшую долю этой торговли, которая обслуживается платежами в национальных валютах", – отметил Иосуб.

Еще весной, во время прошлого витка стремительной девальвации рубля из-за усиления санкций, в Национальном банке Украине (НБУ) также успокаивали украинцев. Тогда замглавы НБУ Олег Чурий отмечал, что санкции против РФ и проблемы российской экономики практически не повлияют на ситуацию в Украине. 

"Наша торговля с Россией упала очень сильно. Несколько лет назад удельный вес России в украинском товарном экспорте был около 30%, по итогам 2017 года он составил 9%. Поэтому прямое влияние очень ограниченное", – объяснял Чурий.

Впрочем, гривня сейчас также слабеет – стоимость доллара в Украине перевалила за отметку 27 грн. Эксперты связывают девальвацию с сезонными факторами и обстановкой на мировых рынках зерна и металлургической продукции.

Курс доллара в Украине

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Данные: НБУ

Напомним, сегодня, 13 августа, в России стремительно дорожает американский доллар из-за планов Вашингтона ввести новые санкции против Москвы. Так, Госдеп США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Госдепе отметили, что санкции вступят в силу "примерно 22 августа". В рамках этих санкций в ближайшие пару недель будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения.

Кроме того, по данным американских СМИ, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет санкций против РФ осенью 2018 года, если не получат "убедительных гарантий" того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие. 
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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