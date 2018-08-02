Антироссийские "санкции из ада": стали известны подробности

В США сенаторы внесли в Конгресс законопроект о ужесточении санкций против России. Документ предусматривает ужесточение ограничений в энергетическом и финансовом секторах.

Соавторами инициативы выступили Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси), Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир). Они предложили "всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию".

В документе предполагается ужесточении санкций:

в сфере энергетического и финансового секторов России

против олигархов и государственных предприятий

запрет на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации

применение "санкций в отношении российского суверенного долга"

Помимо этого, предусматривается введение "секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц" и создание в США некоего "Национального центра по отражению российских угроз". "Целью этого центра является повышение уровня подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от Российской Федерации", – поясняется в документе.

По мнению законодателей, такие меры должны "усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию. По предварительным данным, Конгресс собирается одобрить данный законопроект еще до ноябрьских промежуточных выборов.