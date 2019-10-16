Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

В Украине дорожает доллар: официальный курс

16 октября, 16:00

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 17 октября

Фото: flickr.com

Фото: flickr.com

На четверг, 17 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

16.1017.10Изменение
1 доллар США24,79 грн24,84 грн+ 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 15 октября курс доллара вырос на пять копеек после заметного роста на 24 копейки днем ранее. За неделю – с 10 по 17 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 14 копеек. При этом МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет.

Реклама

В тренде
Бюджет Украины не осилит прожиточный минимум выше 4000 гривен – эксперт

Напомним, ранее экономист Сергей Фурса также объяснил новостям "Сегодня", почему курс доллара в Украине упал, а цены не снизились:

Читайте также: Сбор при обмене валют: как в Украине провалился очередной "налог на доллары"

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

доллар НБУ курс гривня курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине существенно подорожал доллар: официальный курс
В Украине существенно подорожал доллар: официальный курсФинансы
Валютные качели: доллар упал в цене после резкого роста
Валютные качели: доллар упал в цене после резкого ростаФинансы
Украинцам прочат рывок курса доллара: прогноз на неделю
Украинцам прочат рывок курса доллара: прогноз на неделюФинансы
Почему гривня укрепляется, а продукты дорожают
Почему гривня укрепляется, а продукты дорожаютЭкономика
Когда ждать доллара по 30: МВФ резко улучшил прогноз курса гривни
Когда ждать доллара по 30: МВФ резко улучшил прогноз курса гривниФинансы
В Украине хотят отменить военный сбор: экономисты оценили план
В Украине хотят отменить военный сбор: экономисты оценили планЭкономика

Новости партнеров

Loading...