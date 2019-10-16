В Украине дорожает доллар: официальный курс

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На четверг, 17 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

16.10 17.10 Изменение 1 доллар США 24,79 грн 24,84 грн + 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 15 октября курс доллара вырос на пять копеек после заметного роста на 24 копейки днем ранее. За неделю – с 10 по 17 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 14 копеек. При этом МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет.

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В тренде Бюджет Украины не осилит прожиточный минимум выше 4000 гривен – эксперт

Напомним, ранее экономист Сергей Фурса также объяснил новостям "Сегодня", почему курс доллара в Украине упал, а цены не снизились:

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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