В Украине дорожает евро и дешевеет доллар

На вторник, 28 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

27.04 28.04 Изменение 1 доллар США 27,14 грн 27,10 грн - 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 27 апреля курс доллара снизился на четыре копейки после роста на 13 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 21 по 28 апреля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на две копейки.

Курс евро на 28 апреля при этом вырос на девять копеек – с 29,33 до 29,42 гривни.

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Напомним, ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", куда пойдет курсовой тренд перед майскими праздниками – вверх, вниз, или останется стабильным.

Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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