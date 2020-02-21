В Украине еще немного снизились в цене доллар и евро: НБУ обновил курс

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

На понедельник, 24 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

21.02 24.02 Изменение 1 доллар США 24,48 грн 24,45 грн - 0,03

Таким образом, по сравнению со значениями 21 февраля курс доллара снизился на три копейки после того, как упал на четыре копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 15 по 22 февраля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

При этом курс евро на 24 февраля понизился на одну копейку – с 26,42 до 26,41 гривни за евро.

Реклама

В тренде Доллар и евро в Украине упали в цене

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило доллар и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама