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В Украине ликвидировали еще один банк

28 августа, 17:00

Запись о ликвидации банка как юридического лица внесена в Единый госреестр

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию Автокразбанка (АКБ Банк). Об этом в среду, 28 августа, информирует пресс-служба фонда, ранее отчитавшаяся о выплатах вкладчикам банков-банкротов в Украине.

Согласно сообщению, запись о государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

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"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным", – добавили в ФГВФЛ.

Также отмечается, что требования кредиторов Автокразбанка, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора банка прекращаются.

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ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Новости "Сегодня" писали, что Автокразбанк был признан неплатежеспособным весной 2014 года, после чего в него ввели временную администрацию, которая продолжалась почти до конца августа того же года. Процесс ликвидации начался 29 августа 2014 года.

В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

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банки ликвидация ФГВФЛ

Источник: Сегодня

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