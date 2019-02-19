В Украине немного упал курс доллара
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 20 февраля; за неделю гривня ослабла на 16 копеек
На среду, 20 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|19.02
|20.02
|Изменение
|1 доллар США
|27,19 грн
27,17 грн
|- 0,02 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 19 февраля, курс доллара понизился на две копейки после снижения на шесть. Впрочем, за неделю – с 13 февраля – доллар стал дороже на 16 копеек. Специалисты считают, что на этой неделе украинцев ждет подорожание доллара.
Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине немного упал курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В кошельках украинцев появятся банкноты 500 гривен с подписью Смолия
Нацбанк вводит в обращение новую "партию" самых крупных купюр
Назван ТОП-5 стран-лидеров по денежным переводам в Украину
Наибольший объем денег поступил в Украину из США, он составил 17% от общей суммы