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В Украине немного упал курс доллара

Сегодня, 16:04

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 20 февраля; за неделю гривня ослабла на 16 копеек

Фото: Pixabay
В Украине немного упал курс доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/334/e4c/5c5334e4c3364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/334/e4c/5c5334e4c3364.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 20 февраля; за неделю гривня ослабла на 16 копеек

На среду, 20 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

 
 19.0220.02Изменение
1 доллар США27,19 грн

27,17 грн

- 0,02 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 19 февраля, курс доллара понизился на две копейки после снижения на шесть. Впрочем, за неделю – с 13 февраля – доллар стал дороже на 16 копеек. Специалисты считают, что на этой неделе украинцев ждет подорожание доллара.

 

 

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Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег НБУ, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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