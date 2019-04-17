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В Украине обновят форму банковских реквизитов

Сегодня, 21:50

Изменения произойдут в связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ.

Национальный банк Украины обновит требования к заполнению реквизитов расчетных документов. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Изменения произойдут в связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN. Так с 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банка".

Это позволит избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод средств и привести нормативные акты Национального банка в соответствие с требованиями международных стандартов в банковской сфере.

Международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию с кодом банка. Использование этого стандарта благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.

Соответствующие изменения содержит проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте" (далее – проект), что предлагается для общественного обсуждения.

Напомним, что для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: код страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета.

В общем введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Ранее мы писали, что в Украине отложили переход на новые номера банковских счетов. В НБУ решили перенести переход на IBAN из-за просьбы "банковского сообщества".

В июле 2018 года в НБУ анонсировали, что переход на IBAN начнется с 2019 года. Для Украины IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, в которых будет указан: код страны, контрольный разряд, код банка и номер счета.

В январе 2019 года председатель НБУ Яков Смолий в интервью сайту "Сегодня" заявил, что действующие счета будут расширены дополнительной информацией. Подробнее читайте в материале: Почему глава НБУ не носит банковские карточки и как узнать свой новый номер счета: интервью с Яковом Смолием.

Кроме того, с 7 февраля в Украине ослабили ограничения на валютном рынке. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег банк, НБУ, Национальный банк, реквизиты, IBAN

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