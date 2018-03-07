В Украине обваливается курс доллара

Сегодня, 08:22

С начала марта американская валюта "похудела" уже на 60 копеек

Фото: Getty
Фото: Getty

На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,34 грн;
1 евро – 32,7 грн;
10 российских рублей – 4,68 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился еще на 14 копеек. С конца февраля "зеленый" потерял уже 60 копеек. Одной из причин падения курса доллара в Украине эксперты называли "агрессивное" ужесточение монетарной политики НБУ. И регулятор 1 марта продолжил внедрять политику "дорогих денег", повысив учетную ставку до 17%.

Курс евро вырос на 11 копеек после падения на восемь копеек, но остался ниже психологической отметки в 33 грн. Стоимость 10 российских рублей понизилась на две копейки.

Во вторник, 6 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на 16 копеек в покупке и на 14 в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,27/26,31 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,56/32,61 грн, повысившись на две копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни:
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