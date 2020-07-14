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В Украине оживет ипотека: в Нацбанке назвали сроки и условие

14 июля, 10:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

НБУ ведет активные переговоры с коммерческими банками, заверила Рожкова

В Национальном банке Украины (НБУ) допускают, что в четвертом квартале 2020 банки начнут активно выдавать ипотечные кредиты, заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова. При этом Кабинет министров планирует снижение ставки ипотеки до 5-7%.

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"Невзирая на коронакризис, мы сейчас отрабатываем с банками новые возможности и приятно, что они нас слышат. Первое – это все-таки ипотека. Мы надеялись, что она стартанет в третьем квартале, но из-за коронакризиса, возможно, в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку – при условии, что макростабильность в стране будет сохранена. Цена уже к тому моменту будет доступна. Для самых качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным. Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже потребуют дополнительной подкредитовки", - сказала Рожкова в интервью "Интерфакс-Украина".

Рожкова добавила, что в корпоративном секторе банки не очень охотно снижают ставки по кредитам, пытаясь сохранить маржу. По мнению Рожковой, "время высокой маржи уже в прошлом", и НБУ уговаривает банки снижать ставки по депозитам. Часть из них уже это сделали, сказала она.

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"Мы также попросили банки подготовить новые кредитные программы для клиентов с учетом коронакризиса, с учетом того, что прямо или косвенно просел весь бизнес. Поэтому ставка должна быть ниже, а кредит длиннее и условия мягче, чтобы помочь бизнесу восстановиться. Задача банка не просто выдать кредит, а выдать так, чтобы бизнес эти деньги пустил в работу, остался здоровым и долг со временем, как полагается, вернул. Поэтому мы с банками проводим очень много совещаний, на которых просим: первое – для тех заемщиков, у которых сейчас кредитные каникулы, подготовьте стандартные программы реструктуризации", – рассказала Рожкова.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают. О том, куда в таких условиях вкладывать средства и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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