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В Украине падает доллар: эксперт озвучил причины и прогноз на неделю

Сегодня, 14:03

Национальная валюта укрепляется из-за влияния нескольких факторов

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
В Украине падает доллар: эксперт озвучил причины и прогноз на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f2c/bd2/5c4f2cbd24568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f2c/bd2/5c4f2cbd24568.jpg Финансы Национальная валюта укрепляется из-за влияния нескольких факторов

Курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка – за неделю падение "зеленого" составило 1,4-2%. Такие данные "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Заметное укрепление гривни происходит благодаря наложению сразу нескольких факторов. Среди них благоприятная мировая ценовая конъюнктура для основных товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции; приближение сроков уплаты годовых налогов в госбюджет; слабые объемы импорта товаров и репатриации дивидендов в валюте за рубеж; и чистая продажа валюты населением", – пояснил Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 26,86 грн до 26,39 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,82/26,85 до 26,29/26,32. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,73/26,95 до 26,30/26,57.

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей. Расширение спреда обычно сопровождает любое интенсивное движение на рынке, как вверх, так и вниз.

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне, хотя и более умеренными темпами. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,2 грн", – считает аналитик.

Напомним, ранее НБУ перечислил причины укрепления гривни. Регулятор также отметил, что благоприятная ситуация на валютном рынке дает возможность НБУ пополнять международные резервы без влияния на курс гривни.

Ранее аналитики также спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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Тег доллар, НБУ, курс, прогноз, курс гривни, курс доллара, Иосуб

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