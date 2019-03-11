Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар и евро ушли в пике: гривня рекордно укрепилась

Сегодня, 08:34

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Данил Павлов, Сегодня
Доллар и евро ушли в пике: гривня рекордно укрепилась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 11 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,39 грн;
1 евро – 29,74 грн;
10 российских рублей – 4 грн.

По сравнению со значениями четверга, 7 марта, курс доллара снизился еще на девять копеек после резкого падения на 28. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 4 марта – "зеленый" потерял в цене 47 копеек. Так низко доллар не падал с середины июля 2018 года. Эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар в Украине ушел в пике и когда курс остановит падение.

Курс евро упал еще на 20 копеек. Евровалюта держится ниже психологической отметки в 29 гривен, которую преодолела впервые с августа 2017 года. Теперь курс опустился до отметок июля-2017, то есть минимума за 21 месяц. Ранее эксперты также объяснили "Сегодня", что произошло с курсом евро и чего ждать в будущем.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

В четверг, 7 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на восемь копеек в покупке и на девять – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,35/26,39 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 29,60/29,62 грн, понизившись на 29-30 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 указано, что расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, евровалюта, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар и евро ушли в пике: гривня рекордно укрепилась". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В НБУ сообщили, будут ли "гривнепады" после выборов

9 марта, 12:53

По словам Фурмана, курс национальной валюты специально не удерживают

Гривня укрепляется: НБУ перечислил причины

7 марта, 17:43

По данным регулятора, с начала марта национальная валюта укрепилась на 1,4%

Весенний курс валюты: как поведет себя доллар перед выборами

6 марта, 07:51

Эксперты осторожны в прогнозах, а инвесторы внимательно следят за соцопросами

Обслуживание и погашение госдолга: Украина потратила более миллиарда долларов

5 марта, 18:58

По данным НБУ, поступления от размещения ОВГЗ частично компенсировали эти расходы

В Украине сократились валютные резервы: новые данные НБУ

5 марта, 17:18

По данным регулятора, в феврале ЗВР Украины уменьшились на 2,9%

Жизнь в кредит: стоит ли брать в долг именно сейчас

4 марта, 09:03

Международный валютный фонд предупреждает: мир снова на пороге кризиса

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Развертывание Су-57 столкнулось с двумя проблемами - СМИ

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Убийство в супермаркете в Харькове: появилась важная информация

Стало известно, как вырастут пенсии весной

Названы самые популярные имена среди украинцев

Минские соглашения были ловушкой для Украины, но попалась Россия
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Документалка про менструацию получила Оскар

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека