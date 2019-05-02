В Украине перед выходными подорожал доллар
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 3 мая; за неделю гривня укрепилась на шесть копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 3 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|02.05
|03.05
|Изменение
|1 доллар США
|26,49 грн
|26,56 грн
|+ 0,07 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 2 мая, курс доллара вырос на семь копеек после падения на 13 днем ранее. При этом за неделю – с 26 апреля – "зеленый" подешевел на шесть копеек.
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Ранее эксперты объясняли "Сегодня", что будет что будет с гривней в мае, а также с ценами после выборов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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