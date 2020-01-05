В Украине перестанет работать "дочка" российского банка

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Акционеры Проминвестбанка, дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ, соберутся 6 февраля 2020 года, чтобы рассмотреть вопрос прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Об этом говорится в повестке дня собрания, обнародованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКЦБФР).

Как известно, ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. В 2008 году владельцем Проминвестбанка стал российский Внешэкономбанк (ВЭБ), который владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие украинского банка ВЭБ оценивает в 2,7 млрд долларов.

В последние месяцы Проминвестбанк планомерно сворачивал свою банковскую деятельность. Так, в 2019 году финучреждение сократило сеть отделений с 56 до одного, закрыло текущие счета ФЛП, прекратило сотрудничество с Mastercard. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 76 работавших на тот момент банков.

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По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, Проминвестбанк по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,605 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,725 млрд грн и 3,961 млрд грн соответственно.

При этом в июне 2019 года ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины. Причиной такого шага стали санкции Украины против Проминвестбанка.

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Напомним, в марте 2017 года во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны и указа президента Национальный банк Украины ввел санкции против "дочек" российских банков с государственным капиталом. Среди них был и Проминвестбанк. В 2018 году Апелляционный суд Киева наложил арест на акции этих "дочек". Им запретили проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также любые действия, направленные на отчуждение движимого и недвижимого имущества.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что Нацбанк обязал украинские банки раскрыть полную информацию о своих услугах на веб-сайтах и в рекламе. В частности, они должны указывать полную стоимость услуг, включая комиссии третьим лицам, и дополнительные платежи, а также возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств.

Кроме того, НБУ разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в нашем сюжете:

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