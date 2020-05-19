В Украине появится 1000 гривен из серебра: Нацбанк показал фото

Национальный банк Украины (НБУ) выпускает сувенирную серебряную банкноту. Она воспроизводит дизайн купюры в 1000 гривен, введенной в оборот осенью-2019. Выпуск сувенирной банкноты назначен на завтра, 20 мая.
"Сувенирную банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте – не менее 124,4 г, размеры: 133×66×1,35 мм, тираж – 300 штук. Элемент отделки банкноты – голограмма", – говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
На сувенирной банкноте, как и на оборотной, изображен портрет ученого Владимира Вернадского (на лицевой стороне) и здание президиума Национальной академии наук Украины (на обратной стороне).
Продавать сувенирную банкноту будут через электронные аукционы. Те экземпляры, которые не будут проданы с молотка, Нацбанк продаст через "другие каналы реализации нумизматической продукции".
Ранее Национальный банк выпустил две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Обе монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины".
Также новости "Сегодня" рассказывали, как НБУ представлял разноцветную памятную монету с Яворовскими забавками. Монеты отчеканены из серебра и имеют необычную форму:
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