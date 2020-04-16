Нацбанк выпустил две новые памятные монеты: детали

Крупные монеты номиналом в 5 грн и 10 грн поступят в обращение с 16 апреля

Национальный банк, который обещал обеззараживать купюры, выпустил две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Обе монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины" и появятся в обороте с 16 апреля.

Первая из них – номиналом 5 гривен отчеканена из нейзильбера тиражом 40 тыс. штук. В диаметре монета достигает 35 мм.

На аверсе монеты вверху размещен малый герб Украины. Над ним надпись полукругом "Украина". На зеркальном фоне по центру – знаковые здания Выдубицкого монастыря, внизу – номинал (5 грн).

На реверсе изображена лестница, символизирующую давнюю историю монастыря. Слева от лестницы – иконографические образы святых, справа – образ монаха. Внизу изображен оттиск печати князя Всеволода, справа от нее – герб полковника М. Миклашевского, на средства которого построен Георгиевский собор (1696-1701).

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Вторая монета – серебряная. Ее тираж составляет 3 тыс. штук, а номинал – 10 грн. В диаметре монета составляет 38,6 мм. Изображение на аверсе полностью совпадает с изображением первой монеты. Отличается только надпись внизу – "10 гривен 2020". Главный фон также идентичен реверсу монеты номиналом 5 грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Национальном банке рассказали, сколько в Украине наличных денег.

Напомним, недавно НБУ подвел итоги первого месяца карантина. Оказалось, что, вопреки опасениям, средства на счетах населения в банках с начала марта увеличились.

А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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