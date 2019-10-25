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В Украине ввели банкноту 1000 гривен: какая она (фото, видео)

25 октября, 08:42

В Нацбанке хотят, чтобы украинцы использовали купюру в ежедневном обиходе

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С сегодняшнего дня, 25 октября 2019 года, в Украине введена в обращение банкнота номиналом 1000 гривен. На купюре размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского. На обратной стороне банкноты 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины.

"Вводится банкнота номиналом 1000 гривен. Это впервые за 13 лет, с 2006 года, когда была введена банкнота высшего номинала 500 гривен. Банкнота 1000 гривен продолжает дизайн номинального ряда, который у нас обновляется с 2014 года. Дополнительные защитные элементы там тоже присутствуют, поскольку высший номинал требует высшего уровня защиты. Мы будем коммуницировать и в дальнейшем про сам дизайн, про защитные элементы, чтобы потребители восприняли эту банкноту как нормальное платежное средство и использовали ее в повседневном обиходе", – заявил на брифинге 24 октября глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

В дизайне банкноты номиналом 1000 гривен доминирует голубой цвет. Размер купюры – 75 на 160 мм. Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты. Кроме того, банкнота имеет флюоресцентную, инфракрасную и магнитную защиту.

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Как объяснил Смолий, для введения 1000 гривен было несколько причин, но главная из них – "пятисоток" стало уже слишком много.

"Существует определенная модель, когда должны вводиться банкноты высшего номинала по отношению к банкнотно-монетному ряду, который находится в обращении. И один из критериев – это когда количество банкнот самого высокого номинала превышает 50% всех банкнот, возникает потребность вводить банкноту высшего номинала", – сказал Смолий.

В НБУ рассчитывают, что введение в обращение новой банкноты номиналом 1000 гривен сделает расчеты для граждан и бизнеса удобными, будет способствовать уменьшению операционных расходов банковских учреждений и расходов на инкассацию.

Ранее сайт "Сегодня" также побывал на банкнотно-монетном дворе и увидел, как печатают 1000-гривневую купюру. Специалисты рассказали, что в целом банкнота имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность.

После завершения процесса ввода в оборот этой банкноты, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12, добавили в НБУ.

Напомним, с 1 октября в Украине перестали принимать мелкие монеты. Одна, две и пять копеек перестали быть в Украине платежным средством.

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НБУ портрет дизайн банкноты купюры размер 1000 гривен Яков Смолий

Источник: Сегодня

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