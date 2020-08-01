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В Украине появится миллион новых памятных монет: фото

1 августа, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк показал монету, посвященную украинской военной авиации

Национальный банк Украины (НБУ), который ранее показал лучшую монету года, с понедельника, 3 августа, введет в обращение памятную монету "Воздушные силы Вооруженных сил Украины". Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Новая монета входит в серию "Вооруженные силы Украины".

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"Посвящена одному из носителей боевого потенциала Вооруженных сил Украины, мощному и технологичному виду Вооруженных сил Украины, который является одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии против Украины, обеспечения устойчивости ее системы обороны, мира и безопасности государства во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и международными партнерами", – отметили в НБУ.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка. Ее номинал составляет 10 гривен, тираж – миллион штук.

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На аверсе монеты размещен малый Государственный герб Украины, надпись "Украина", год чеканки "2020", эмблема Воздушных сил ВСУ, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и номинал. На реверсе монеты изображен боевой самолет Воздушных сил ВСУ и есть надписи "Воздушные силы вооруженных сил" и "Украина".

Напомним, в июне в Украине 10 гривен стали монетой и вошли в оборот. Как ожидает НБУ, новая десятка постепенно заменит бумажные банкноты того же номинала.

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НБУ монеты ВСУ тираж памятные монеты

Источник: Сегодня

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