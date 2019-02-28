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В Украине появится монета с бараном: Нацбанк показал фото

Сегодня, 09:33

Серебряная монета продолжает серию "Фауна в памятниках культуры Украины"

В Украине появится монета с бараном: Нацбанк показал фото Финансы Серебряная монета продолжает серию "Фауна в памятниках культуры Украины"

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) выпускает памятную монету, посвященную барану. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Монета будет введена в оборот 14 марта, но предзаказ на нее открыли сегодня, 28 февраля.

"Серебряная монета номиналом 5 гривен продолжит серию "Фауна в памятниках культуры Украины". Она посвящена барану, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох", – отметили в НБУ.

Монета изготовлена ​​из серебра 925 пробы, ее масса – 15,55 грамм, тираж – 4 тыс. штук. Она оснащена локальной позолотой – позолоченное изображение металлического рельефа с изображением головы барана.

Напомним, на днях, с 26 февраля НБУ ввел в обращение памятные монеты "Замок Паланок" и "Конь". При этом монета "Замок Паланок" выпущена в двух номиналах – 5 гривен из нейзильбера и 10 гривен из серебра. Тираж составил 40 тысяч и три тысячи штук соотвественно. 

Как сообщалось, в НБУ подсчитали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.  В 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет. 

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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Тег монета, монеты, баран, памятная монета

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