В Украине появится монета с бараном: Нацбанк показал фото
Серебряная монета продолжает серию "Фауна в памятниках культуры Украины"
Национальный банк Украины (НБУ) выпускает памятную монету, посвященную барану. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Монета будет введена в оборот 14 марта, но предзаказ на нее открыли сегодня, 28 февраля.
"Серебряная монета номиналом 5 гривен продолжит серию "Фауна в памятниках культуры Украины". Она посвящена барану, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох", – отметили в НБУ.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса – 15,55 грамм, тираж – 4 тыс. штук. Она оснащена локальной позолотой – позолоченное изображение металлического рельефа с изображением головы барана.
Напомним, на днях, с 26 февраля НБУ ввел в обращение памятные монеты "Замок Паланок" и "Конь". При этом монета "Замок Паланок" выпущена в двух номиналах – 5 гривен из нейзильбера и 10 гривен из серебра. Тираж составил 40 тысяч и три тысячи штук соотвественно.
Как сообщалось, в НБУ подсчитали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.
Монетный двор Украины работает уже 20 лет:
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