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Курс доллара в Украине "притормозил" свой рост

Сегодня, 16:09

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 20 марта; за неделю гривня ослабла на 81 копейку

Фото: AFP
Курс доллара в Украине "притормозил" свой рост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f2b/058/5c3f2b058c554.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f2b/058/5c3f2b058c554.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 20 марта; за неделю гривня ослабла на 81 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 20 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:                                                                                                                                                    

19.0320.03Изменение
1 доллар США27,13 грн27,16 грн+ 0,03 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 19 марта, курс доллара повысился на три копейки после роста на 12 накануне и 29 днем ранее. Стоимость доллара превышает психологическую отметку в 27 гривен, однако повышение курса сбавило темп. За неделю – с 13 марта – "зеленый" поднялся в цене на 81 копейку. 

В Национальном банке падение гривни объясняют влиянием ряда факторов и пытаются сгладить колебания с помощью валютных аукционов.

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, гривня, курс доллара, курс НБУ

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