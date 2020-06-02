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В Украине просел курс доллара, евро подорожал

2 июня, 16:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 3 июня

На среду, 3 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

02.0603.06Изменение
1 доллар США26,82 грн26,80 грн- 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 2 июня курс доллара снизился еще на две копейки после падения на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 27 мая по 3 июня – национальная валюта укрепилась по отношению к американской на 10 копеек.

Курс евро на 3 июня при этом вырос на 12 копеек – с 29,80 до 29,92 гривни.

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В тренде
В Украине просел курс доллара, евро подорожал

Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара в начале июня.

Читайте также: Осторожно, мошенники! В Украине появилась новая "пирамида": как это работает

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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