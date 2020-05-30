Гривня укрепляется: что будет с курсом доллара в начале июня

На уходящей неделе курс долара снова двигался по синусоиде, как и неделей раньше. Но фазы, как и положено правильной синусоиде, оказались противоположными: курс теперь сперва пошел вверх, затем снова вниз. Почему это произошло, какие факторы сейчас влияют на курс доллара и куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Сразу после выходных наличный доллар начал дорожать. За три рабочих дня курс продажи и курс покупки синхронно выросли на 14 копеек: в продаже курс снова преодолел рубеж 27 грн/доллар, дойдя до 27,10, в покупке – приблизился к нему, дойдя до 26,85. Но в четверг тренд сменился на противоположный: доллар подешевел на пятак, а в пятницу – еще на 4 копейки, опустившись до 27,01 грн.

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Валюта в обменниках была, желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Курс Нацбанка, как и неделю назад снова менялся синхронно с курсом налички, находясь аккурат между ними. В четверг он даже дошел до 27 грн/доллар, но к пятнице снова опустился до 26,91.

На понедельник, 1 июня, регулятором был выставлен курс 26,87 грн/доллар.

Главные причины изменений

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Эксперты говорят, что ничего принципиально нового на рынке не случилось, курс колебался в зависимости от спроса и предложения.

"Минфином на прошлой неделе были планово погашены гривневые облигации внутреннего госзайма, держателями которых в основном оказались нерезиденты, – говорит Александр Охрименко. – Они решили вывести свои капиталы, а не перевкладывать их в ОВГЗ, которые теперь имеют почти вдвое меньшую доходность, чем 1,5 года назад. Следовательно, нерезиденты вышли на межбанковский рынок с покупкой доллара, и это сразу повлияло на курс. Но как только спрос оказался удовлетворен, курс сразу пошел вниз. В четверг Нацбанк уже выкупал валюту, чтобы ослабить падение курса доллара".

Олег Пендзин также подтвердил, что спрос курса ситуативно вырос из-за недавнего погашения ОВГЗ.

"Нацбанк даже выходил с продажей долларов, но так как у нас сейчас очень небольшой валютный рынок – оборот валюты, как правило 50-70 млн долларов в день, поэтому регулятору ничего не стоит демпфировать любые мало-мальски серьезные перекосы спроса и предложения. Если учесть, что с очередным траншем от МВФ вопрос практически решен, то в валютных резервах у Нацбанка недостатка не будет и в дальнейшем", – рассказал Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также объясняет причину, по которой курс доллара утром в среду преодолел отметку 27 гривен, ростом спроса на валюту со стороны нерезидентов и импортеров, а также слабым предложением валюты от экспортеров.

"Иностранные инвесторы продолжают выходить из ОВГЗ (уже более 2 млрд грн с начала недели обменяно на валюту), а накануне оказался катастрофически низкий спрос на бумаги при размещении Минфином гос.облигаций, – анализирует Андрей Шевчишин. – Минфину удалось привлечь лишь 1 млрд гривен. При этом в среду были выплачены купонные платежи по ОВГЗ на сумму 2,2 млрд гривен, часть которой также выйдет на межбанк и будет направлена на покупку валюты. Помимо этого, накануне были возмещения по НДС, что дало экспортерам живую гривню и отвернуло от продажи валюты на межбанке".

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса, несмотря на то, что страна выходит из карантина, бизнесу, в том числе импортерам товаров, нужна валюта для их закупки.

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Александр Охрименко говорит, что он ожидал большей активности со стороны украинских импортеров.

"После 11 мая, когда начался выход Украины из карантина, постепенно стал увеличиваться спрос на валюту со стороны импортеров, которые после ослабления карантина возобновляют бизнес-проекты, – анализирует Охрименко. – Я надеялся, что это развернет тренд в сторону стабильного подорожания доллара, но, как видим, такого пока не произошло. Образно говоря, курс "засиделся на старте". Похоже, что выход из кризиса будет для бизнеса более затяжным, чем ожидалось. Поэтому еще неделю сохранится нынешняя стабильность на рынке. Но курс наличного доллара продолжит колебаться в коридоре 26,8 – 27,3 грн/доллар в зависимости от спроса и предложения валюты на межбанке".

Олег Пендзин прогнозирует, что на следующей неделе курсовой коридор расширится, а доллар чуть укрепится.

"Ожидаю постепенное повышение курса продажи не ниже 27 и не выше 28 грн/доллар, но в первую неделю июня будет не выше 27,5 грн/доллар", – уточнил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин говорит, что пока наблюдается чистый перевес покупателей валюты над продавцами, это двигает рынок вверх, не смотря на ожидание возобновления сотрудничества с МВФ и постепенный выход страны из карантина.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит свое нисходящее движение и укрепится ниже психологической отметки 27 гривен за доллар, войдя в коридор 26,9-27,2 грн/доллар", – резюмировал эксперт.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления. Сохранятся также девальвационные ожидания снижения курса гривни, возможно, даже во втором квартале, несмотря на традиционное летнее затишье. То есть осенью доллар будет стоить дороже, чем сейчас.

Во время карантина украинцы привыкли покупать продукты в магазинах и супермаркетах. Тем временем рынки только приходят в себя после вынужденного перерыва, и покупатели возвращаться туда не спешат. Почему – смотрите в сюжете "Сегодня":

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