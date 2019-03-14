В Украине разрешили продавать акции Apple и гособлигации США

Американские казначейские ноты имеют номинал в 100 долларов

Фото: AFP

В Украине разрешили продавать акции Apple и гособлигации США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/168/936/5c5168936b778.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/168/936/5c5168936b778.jpg 2019-03-14T10:45:17+02:00 Финансы Американские казначейские ноты имеют номинал в 100 долларов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине. Также комиссия приняла аналогичное решение о допуске акций корпорации Apple.

Как сообщается на сайте регулятора, НКЦБФР приняла решение о допуске облигаций U.S. Treasury notes с кодом ISIN US9128283U26, а также акций Apple по коду ISIN – US0378331005. Решения приняты 12 марта 2019 года.

Американские облигации номиналом в 100 долларов предполагают погашение 31 января 2023 года. Их доходность - 2,375%. Сейчас такие бумаги котируются по цене 99,75 доллара, свидетельствуют данные Берлинской фондовой биржи.

Источник: boerse-berlin.com

Как отмечают специалисты, несмотря на более низкую доходность этих бумаг, чем у украинских валютных ОВГЗ, решение НКЦБФР является важным, ведь украинцы смогут по упрощенной процедуре приобрести акции влиятельной иностранной компании.

Напомним, ранее мошенники продавали украинцам фейковые акции Tesla на миллионы гривен. Злоумышленники размещали рекламу ценных бумаг компании Tesla, сообщая, что "Тесла Груп Украина" уже более четырех лет продает физлицам акции. На самом деле, они не продавали (не имели такой возможности и нужных разрешений) ценные бумаги, а полученные от пользователей деньги присваивали.

Кроме того, недавно НКЦБФР предупредила украинцев об опасных инвестициях. В Нацкомиссии отметили, что средства, инвестированные в бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты, могут быть безвозвратно потеряны.

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